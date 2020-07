Minder jeukrupsen in Rivierenland, maar meer in Tiel en Buren

De verspreiding van de eikenprocessierups in de gemeenten Buren en Tiel is dit jaar toegenomen. Dat meldt uitvoeringsorganisatie Avri desgevraagd. In Neder-Betuwe waar Avri de rups ook bestrijdt, is de verspreiding juist aanzienlijk afgenomen.

Over het geheel genomen is het aantal nesten ten opzichte van 2019 afgenomen. Waarschijnlijk is dit vooral te danken aan de inzet van het biologische middel Xentari. Dit wordt in Tiel en Buren slechts op een aantal specifieke locaties gebruikt. De rest van de nesten wordt weggezogen.

In Neder-Betuwe en ook in West Betuwe -waar de verspreiding gelijk bleef- wordt er meer gespoten met het bestrijdingsmiddel. Dit gebeurt vroegtijdig onder bepaalde weersomstandigheden. Het is dan volgens Avri nauwelijks meer nodig om nesten weg te zuigen.

Biodiversiteit

Het gebruik van Xentari is niet onomstreden, omdat het alle rupsen en dus ook vlinders doodt. De diverse gemeenten in Rivierenland proberen meer biodiversiteit te creëren. Met aangepast maaibeleid groeien er meer verschillende planten in de bermen die natuurlijke vijanden van de rups aantrekken zoals roofkevers en sluipwespen. Volgens Avri gaat het in alle gemeenten steeds beter met de biodiversiteit in de bermen.

In het gebied worden steeds meer nestkasten geplaatst voor onder meer de koolmees die de rupsen graag eet. In Neder-Betuwe worden daarbij nematoden of aaltjes uitgezet. Dat zijn hele kleine wormpjes die binnendringen bij de rups en hem doden.

Zie ook: