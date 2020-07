Ontslagronde dreigt bij Betuwe Express: 'Niemand durft te praten'

De directie van Betuwe Express licht woensdagavond het personeel in over de toekomst van het touringcarbedrijf. Volgens vakbond CNV is een faillissement niet aan de orde, maar zijn ontslagen onvermijdelijk. Donderdag leggen de bonden een sociaal plan aan de leden voor.

De busvervoerder uit Herveld kreeg tijdens de coronauitbraak een klap te verwerken. De bussen verdwenen in de remise. Tot nu toe kreeg Betuwe Express bijna 886.000 euro overheidssteun in het kader van de zogenoemde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW); met dat geld mogen de salarissen van werknemers worden aangevuld.

'Personeel heeft drie opties'

Volgens een brief van de directie aan het personeel, die in handen is van Omroep Gelderland, hebben vaste medewerkers de keuze uit drie mogelijkheden: volledig ontslag met transitievergoeding, minder uren werken met WW-aanvulling en doorbetaling door Betuwe Express tot 100 procent van het nettoloon voor een maximale periode van zes maanden of in dienst blijven van de touroperator.

Onderhandelaar Peter de Ridder van CNV Vakmensen houdt zijn kaarten tegen de borst. Hij wil niet zeggen voor hoeveel van de rond 130 medewerkers ontslag dreigt. "Deeltijdwerk is een mogelijkheid. Het bedrijf moet wat", aldus De Ridder.

Het aantal chauffeurs bij Betuwe Express verschilt van maand tot maand, meldt een anonieme medewerker in een mail aan Omroep Gelderland. Alleen in de eerste week van de corona-uitbraak heeft de directie rijders die via uitzendbureaus werken de wacht aangezegd. Verder zijn contracten niet verlengd.

Chauffeurs die als zzp'er worden ingehuurd zitten werkeloos thuis. Dan zijn er volgens de medewerker chauffeurs die zijn binnengehaald na eerdere faillissementen van OAD en HAVI Travel. Die vliegen de laan uit.

Bij Betuwe Express heerst veel onzekerheid en angst, zegt de anonieme bron. "Niemand durft echt te praten."

Ook zorgen bij Toonen in Nijmegen

Eén van de concurrenten van Betuwe Express is Toonen in Nijmegen. Ook deze touroperator voelt de crisis. "We hebben zorgen, maar er is nog geen paniek", zegt adjunct-directeur Martijn Boers. Zijn onderneming kreeg bijna 165.000 euro NOW-steun. Een schijntje in vergelijking met de grote concurrent in Herveld. Boers: "Zij hebben zestig bussen, wij 16."

Een kleine vijftien chauffeurs van zijn bedrijf zitten momenteel niet achter het stuur, zegt Boers: "Dagtrips waren niet rendabel. Met wat creativiteit hebben we chauffeurs kunnen uitlenen."

Als voorbeeld noemt hij ritten voor slachterij Vion en voor uitzendbureaus die vervoer zochten naar slachthuizen toen medewerkers niet meer samen in busjes mochten worden vervoerd. Boers: "We hebben ook chauffeurs uitgeleend aan de Dar. Ook rijden we meerdere keren per week voor Flixbus (Arnhem-Parijs en Amsterdam-Brussel, red.)."

De directie van Betuwe Express wil deze woensdag niet op de bijeenkomst voor het personeel ingaan.