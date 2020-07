Arnhem krijgt een eigen Pride

Het duurt nog twee jaar, maar Arnhem krijgt een een eigen Pride. In navolging van andere grote steden zal ook in de Gelderse provinciehoofdstad een manifestatie komen voor onder andere homo's, lesbiennes en transgenders.

Het idee voor de Pride ontstond zo'n negen maanden geleden. De gemeente Arnhem hield een open bijeenkomst over seksuele diversiteit, om te ontdekken hoe de stad zichtbaarder kon zijn voor de LHBTQ+ community. Ron Roumen woonde die bijeenkomst bij en ontdekte dat er in de regio tal van clubs en verenigingen bezig waren de homobelangen zichtbaarder te maken. "We wisten alleen niet van elkaars bestaan", zegt Roumen. "En dat vond ik raar."

Feest in Arnhemse wijken

Diezelfde avond ging Roumen het gesprek aan met gelijkgestemden én de gemeente. "Ik heb mensen om me heen verzameld en met hen besproken wat er die avond ter tafel kwam: hoe Arnhem als regenbooggemeente zichtbaarder kon zijn. Daar is de Pride uit voortgekomen."

Klaas Drupsteen sprak op Radio Gelderland met Ron Roumen. De tekst gaat verder onder het fragment:

De eerste Arnhemse Pride is nu het grote doel van de Stichting Liberation Pride Arnhem. Het plan is om vanaf 2022 het hele jaar door activiteiten te organiseren in diverse Arnhemse wijken. Eens per jaar vinden die activiteiten hun hoogtepunt in de groots opgezette Arnhem Pride.

Pride Arnhem niet alleen voor LHBTQ+

Roumen benadrukt dat de Arnhem Pride er komt voor méér mensen dan slechts zij die deel uitmaken van de LHBTQ+ community. "We willen ons niet beperken tot 'homo's kijken'. Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met uitsluiting en veroordeling op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of bevolkingsgroep", aldus de Pride-voorzitter.

Tijdens de Pride zal er ruimte zijn voor debat, film en theater, exposities, modeshows en verschillende streetparty's en concerten. De komende periode wordt gebruikt om de samenwerking aan te gaan met andere betrokken verenigingen en stichtingen. Daarnaast zet de stichting een businessclub op om de Pride te financieren. Dat wordt gedaan naar voorbeeld van de Amsterdamse Pride.