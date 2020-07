Gaat het aanleggen van een viaduct voor problemen zorgen? Dat wordt nu getest

Zo wordt er vanaf woensdag bij Angeren gekeken wat het boren van palen van 25 meter doet met de grond. "Wij hebben in het voortraject wat aannames gedaan en we kijken nu of die kloppen. Zo kijken we bijvoorbeeld wat de grondverdringing voor effecten heeft op de Betuwelijn. Die loopt namelijk op 40 meter van het nieuwe viaduct. Dat viaduct komt als het ware over de spoorlijn heen", zo vertelt Jorn Verwoerd die namens GelreGroen aan het werk is.

Tekst gaat verder na de video:

Volgens Verwoerd zakken de palen die ze nu gaan boren zo'n 25 meter de grond in. "Het testen gaat zo'n vier weken gebeuren op deze locatie. Die is representatief voor de locatie waar we uiteindelijk moeten werken."

De nieuw te bouwen brug over het Pannerdensch Kanaal maakt onderdeel uit van een nieuwe snelweg. De doorgetrokken A15 van Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Die moet in 2024 klaar zijn.

Luister hier naar het gesprek van verslaggever George Borghouts met Jorn Verwoerd: