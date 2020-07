Minder asfalt en meer groen, zo strijdt Arnhem tegen noodweer

In het plan staat niks over windmolens of zonnepanelen, maar wel wat over asfalt en gras. Zo moet ongeveer tien procent van het asfalt plek maken voor beplanting of gras. Hierdoor kan de bodem hevige regenval beter opnemen en blijft hitte minder hangen.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: "Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Het bezoek van Koning Willem-Alexander vorig jaar aan enkele aansprekende projecten in onze stad was daar een goed voorbeeld van. Die voorsprong willen we graag vasthouden. Dat is belangrijk want om Arnhem klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. Door onze krachten te bundelen zorgen we dat Arnhem in de toekomst zo goed mogelijk is voorbereid tegen steeds extremer weer."

Foto: Omroep Gelderland

Koelteplekken

Verder gaat Arnhem bij pleinen en winkelcentra schaduwroutes en koelteplekken aanleggen, met vijvers en overkappingen. Bomen krijgen meer ruimte. De stad kiest hiervoor, uit de overtuiging dat klimaatverandering deels onafwendbaar is. Voor elke wijk ligt een eigen aanpak klaar.

Zo zijn er concrete plannen voor de Van Muijlwijkstraat in Arnhem-Noord en het Croydonplein in Arnhem-Zuid. Beide gebieden hebben nu vooral veel stenen liggen. "Door het toevoegen van groen en het slim inrichten van de openbare ruimte zijn ook deze gebieden straks toegerust op de veranderende weersomstandigheden in ons land", zegt de gemeente.

Subsidie voor initiatieven

Inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad beter bestand te maken tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte kunnen de komende drie jaar een beroep doen op een subsidieregeling. Voor de komende drie jaar is daarvoor 450.000 euro beschikbaar.

