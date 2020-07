Stadhuis beplakt met kunstenaars en hun corona-verhalen

"Theaterclubs zaten opeens met lege agenda's en muzikanten zouden naar New York, maar zitten nu thuis aan de Rijn", vertelt Robbert Kamphuis. Hij is initiatiefnemer van de expositie genaamd Wageningse Makers. "Om kunstenaars een hart onder de riem te steken en Wageningers te laten zien wat voor makers hier allemaal wonen en werken, heb ik dit bedacht." De expositie is vanwege corona niet binnen, maar buiten het stadhuis.

43 deelnemers, leven op de kop gezet

Op de ramen van het stadhuis hangen in totaal 43 portretten van genoemde kunst- en cultuurmakers. Door een QR-code te scannen met de telefoon, krijgen bezoekers meer informatie over hoe diegene de coronacrisis beleeft. Erik Woltmeijer, componist bij theatercollectief de Waterlanders is een van de kunstenaars die zijn verhaal doet. Zijn leven is sinds de coronacrisis totaal op de kop gezet.

Bekijk hier de video, de tekst gaat daaronder verder:

Een 'natuurlijke' crisis

Als theatermaken er ooit weer echt van komt, heeft Woltmeijer een duidelijk doel voor ogen. "Ik wil mijn creativiteit vol inzetten op bewustwording over hoe we met de aarde bezig zijn." Corona was een wake-up-call voor hem. "Uiteindelijk is de coronacrisis een natuurlijke crisis, een natuurlijke reactie op hoe wij voedsel over de wereld transporteren en veel te dicht op elkaar zitten."

'Waar ons hart ligt'

Ook internationaal bekende Wageningers doen mee. Otto Tausk bijvoorbeeld, een wereldberoemde dirigent die normaal gesproken werkt in Canada. Hij jureerde ook jarenlang bij het populaire talentenprogramma Maestro. "Niets is moeilijker voor een muzikant dan om niet te kunnen spelen, het raakt de kern van waar we ons hele leven dagelijks mee bezig zijn", schrijft hij over het effect van de coronacrisis. "Niet alleen onze bron van inkomsten maar bovenal waar ons hart ligt."

Tot 1 oktober

De expositie Wageningse Makers is tot 1 oktober te bezoeken. De expositie is georganiseerd in samenwerking met de gemeente Wageningen, alle portretten zijn aan buitenkant van het stadhuis te bezichtigen. Vanwege de grote belangstelling van kunstenaars om aan het project mee te doen, denkt Kamphorst inmiddels al na over een tweede editie. Hij kreeg "na een eenvoudig oproepje" zeventig aanmeldingen, terwijl er maar plek was voor 43 kunstenaars op de ramen.

