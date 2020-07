Mick heeft zijn Braziliaanse Renata weer in de armen

Mick en Renata hebben veertien maanden een relatie, maar moesten het door corona zonder elkaar stellen. Bij elkaar maar toch ook niet, hij hier in Arnhem, zij een Atlantische Oceaan verderop in São Paulo. Het stel sprong een gat in de lucht toen het kabinet maandag de reisbeperkingen voor inwoners van landen buiten de EU versoepelde. Ze pakte meteen het vliegtuig richting Mick.

Wachten bij andere uitgang

Dinsdagochtend om 08.00 uur kwam ze aan in Nederland. "Het was best even spannend met de papieren enzo, maar het is allemaal goed gegaan", zegt Mick, die op Schiphol natuurlijk wel bij een andere uitgang stond te wachten. Na een belletje had het stel elkaar echter snel gevonden.

Quarantaine

Haar verblijf in Nederland betekent wel dat Renata nu eerst in zelfquarantaine moet. Mick, weer thuis op de bank in Arnhem: "Ik mag zelf wel naar buiten, dus we vermaken ons samen wel." Vooralsnog blijft Renata tot in augustus in Nederland, afhankelijk van haar werk als stewardess in Brazilië.

"Het is heerlijk om elkaar weer te ruiken, te voelen", zegt Mick. "We hebben net samen even een tukje gedaan op de bank. Dat is een van die dingen die veel lekkerder is om samen te doen."

