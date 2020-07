Toch groen licht voor slachterijen Harderwijk en Nijkerk tijdens offerfeest

Slachterij Ipekci in Harderwijk en slachterij Henk Worst in Nijkerk mogen tijdens het aanstaande offerfeest toch dieren slachten. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. Eerder verbod de NVWA beide bedrijven nog te slachten. Daarop stapten de slachthuizen naar de rechter.

De uitkomst van een kort geding was maandag dat de NVWA het plan van aanpak van de twee slachterijen opnieuw moest beoordelen. Dat plan moet helpen verspreiding van het coronavirus tijdens het vrijdag beginnende offerfeest in te dammen. De autoriteit was eerder tot twee keer toe niet tevreden over de plannen van de twee bedrijven en verbood daarom de slacht.

Op aangeven van de rechter zijn aangepaste plannen nogmaals tegen het licht gehouden, meldt een woordvoerster van de NVWA. De uitkomst is dat de slachterijen nu toch dieren mogen slachten. "We hebben ook een arbo-deskundige naar de aangepaste plannen laten kijken. De uitkomst is dat NVWA-medewerkers nu ook veilig toezicht kunnen houden in deze twee bedrijven. Dat was eerder niet het geval."

Opgelucht

Eigenaar Abdurrahim Ipekci van islamitisch slachthuis Ipekci reageert opgelucht. "Ik heb het inderdaad gehoord van de NVWA. Fantastisch dat dit zo kan en dat je een rechtszaak tegen de overheid dus kunt winnen." De twee slachthuizen vreesden grote schade als zij tijdens het offerfeest niet zouden kunnen slachten.

De NVWA wijst er wel op dat de twee ondernemingen minder dieren mogen doden dan zij aanvankelijk van plan waren. Ipekci mag per dag 600 dieren slachten in plaats van de gewilde 1.000, terwijl Henk Worst in plaats van 1.200 dieren dagelijks niet meer dan 1.000 dieren mag slachten.