Derde teststraat voor coronavirus in Zelhem

“Dat heeft er deels mee te maken dat er landelijk is aangegeven dat mensen met klachten zich moeten laten testen”, zegt projectmedewerker Troy IJsselstijn namens de GGD NOG. “Daar heeft men goed naar geluisterd, want de druk in de teststraten is de afgelopen week best wel opgelopen.” De teststraat in Zelhem bevond zich aanvankelijk bij de brandweerkazerne, maar sinds een maand is een leegstaand bedrijfspand aan de Ericaweg de locatie. Op dit moment worden daar 240 mensen per dag getest. “Om de drie minuten testen wij twee mensen, want we hebben nu twee straten open”, vertelt coördinator Anne Nales van de teststraat in Zelhem. Met de nieuwe straat wordt de dagelijkse testcapaciteit vergroot naar 360.



Van de afgelopen week geteste personen bleek 0,2% besmet te zijn met het coronavirus. Volgens IJsselstijn ligt dit percentage lager dan in andere delen van het land, waar bijvoorbeeld in Hillegom en in de provincie Zeeland sprake is van lokale uitbraken. “Bij ons loopt dit aantal niet op, maar we zijn nu wel meer aan het testen. Dat zal er voor zorgen dat we meer positieve gevallen zien.” Boodschap vanuit de GGD blijft om je vooral te laten testen als sprake is van mogelijk coronagerelateerde klachten. “Better safe than sorry”, zegt Nales. “Dat geldt hier echt!”