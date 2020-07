Miranda is besmet met een positief virus

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Miranda staat deze dagen met een groepje andere fanaten op camping de Karekiet in Buren. "We zouden eigenlijk naar Frankrijk reizen, maar corona gooide roet in het eten. Nu staan we lekker hier en woensdag tuffen we door naar Asten. Gewoon gezellig met wie wil. Wat we vandaag gaan doen? Nog geen idee. We plannen eigenlijk nooit iets."

Als secretaris van de 2CV-club Nederland, is Miranda nauw betrokken bij veel liefhebbers van de auto. "We zijn een club mensen die heel veel met elkaar doen. In Ederveen hebben we een clubhuis. Die is eens in de twee weken open. Daar komen we bij elkaar. Praten we met elkaar en er kan ook aan de auto's gesleuteld worden."

Op de camping staan ongeveer acht eendjes op een rij: rode, blauwe, oranje met rood en bruin, lila, je kunt het zo gek niet bedenken. Ze zijn niet alleen qua uiterlijk verschillend. Ook het interieur is anders. "Dat vind ik er ook zo mooi aan", zegt Miranda. "Je kunt die wagentjes helemaal persoonlijk maken."

Vorig jaar zijn ze met ongeveer twintig eendjes naar de wereldbeurs gereden in Kroatië. "Dat was ook prachtig. We reden ongeveer 250 kilometer per dag. Hadden campings uitgezocht. En dan kom je in Kroatië met ongeveer 4000 eendjes aan. Er was er zelfs eentje uit China. Ja, ook daar is het virus toegeslagen", zegt ze met een lach.

Beluister het gesprek met Miranda.

