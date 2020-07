Jonge treingek wil af van 'belachelijk lange' reistijd op de Veluwe

Hij heeft al meerdere suggesties gedaan. Zoals een treinverbinding tussen Enschede en Groningen, langere treinen in Zeeland en een betere aansluiting op de Noord-Zuidlijn.

Sekac gaat altijd op dezelfde manier te werk. Via een petitie probeert hij draagvlak te creëren bij de gebruikers of potentiële gebruikers in een gebied. Als de petitie aanslaat zoekt hij contact met de lokale overheid om zo de lobby richting spoorbeheerder ProRail in gang te krijgen.

Valleilijn doortrekken tot Apeldoorn

In het geval van de Valleilijn zet hij in op twee sporen. Wat Sekac betreft moet de verbinding tussen Barneveld en Apeldoorn beter. Reizigers vanuit Apeldoorn naar Barneveld moeten overstappen in Amersfoort om daar de Valleilijn naar Barneveld te nemen. Terwijl ze onderweg naar Amersfoort al langs Barneveld komen.

De tekst gaat verder onder de foto:

Tim Sekac in de trein (eigen foto)

Sekac denkt dat een boog bij Barneveld de reistijd enorm zou verkorten. "Als er in Barneveld (Centrum) nou eens een boog richting Apeldoorn komt voor de trein, hoeft men helemaal niet meer om te reizen via Amersfoort en kan de reistijd tussen Apeldoorn en Ede ook naar 25 minuten gereduceerd worden."

Waarom zet Sekac zich zo in voor de Gelderse reiziger?

Daarnaast wil hij graag dat er over die lijn ook een stoptrein tussen Barneveld en Apeldoorn gaat rijden met stops in onder andere Stroe en Ugchelen, Hoevelaken en Barneveld-Noord. De tweede suggestie die hij doet is om de stations Oosterbeek en Wolfheze toe te voegen aan de Valleilijn. Zodat tussen Ede-Wageningen en Arnhem over bestaand spoor een verbinding komt en zo de reistijd tussen Arnhem en Amersfoort verkort wordt.

Waarom Sekac zich zo inzet voor Veluwse treinreizigers? Omdat hij van treinen houdt en van reizen met de trein houdt. Hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van het spoor als de verbinden aantrekkelijker worden. Sekac werkt nu nog als logistiek medewerker op Schiphol, maar heeft één droom: treinmachinist worden.

Hier is een link naar de petitie.

Lees ook: Voortbestaan Valleilijn onder zware druk