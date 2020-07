Man opgepakt in zaak 'kettingrukker'

De politie heeft dinsdag in het onderzoek naar de zogenoemde kettingrukker een 25-jarige man uit Uithoorn aangehouden. Hij wordt er van verdacht in onder meer Hoevelaken sieraden in het voorbijgaan van de hals van slachtoffers te hebben gerukt.

De kettingrover sloeg veertien keer toen. Meestal reed hij op een scooter en had hij het gemunt op vrouwen van 65 jaar en ouder. De politie gaat ervan uit dat het telkens om dezelfde dader ging en verspreidde twee weken geleden beelden van een jongeman die toesloeg in de wijde omgeving rond Utrecht. Daarop is onder meer te zien hoe hij een vrouw beroofde in De Bilt.

Veel slachtoffers klaagden na het incident over een zere hals of nek en blauwe plekken. Eén vrouw viel op de grond. De dader is actief sinds 23 juni en sloeg achtereenvolgens toe in Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hoevelaken, Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum, De Bilt, Vleuten en Breukelen. De laatste keer gebeurde dat op 5 juli.

De aangehouden verdachte zit in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

