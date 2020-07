Opheffen bushalte zorgt voor paniek bij blinden

Half december moet een nieuwe dienstregeling ingaan. In dat plan rijdt de bus niet meer naar Kerschoten langs de halte Lippe-Biesterfeldstraat, de halte waar mensen met een visuele beperking uitstappen. Nu wordt vanaf daar geoefend met het openbaar vervoer door blinden en slechtzienden.

Alles op geheugen

Voor Kirsti is dat anders. Ze werkt bij Visio en geeft er brailletraining. Vier dagen in de week wandelt ze vanaf haar huis naar station Apeldoorn, pakt daar de bus en loopt dan vanaf de uitstaphalte in een paar minuten op haar werk. Alles op de tast en vooral: op geheugen. Iedere boom en paal is haar bekend.

'Sta ik veilig?'

In totaal nemen tientallen blinden en slechtzienden de bus, zowel cliënten als personeel. Als de halte vervalt, moeten ze even verderop uitstappen. Dat betekent dat de drukbereden Zwolseweg hun pad doorkruist.

Kirsti neemt de proef op de som en loopt de 'nieuwe route': "Door het drukke verkeer merk ik sowieso dat ik continu de vraag heb: waar komt het geluid vandaan, sta ik veilig?"

Rateltikker kapot

"De rateltikkers (de tikker bij een stoplicht, red.), die deden het aan één kant niet", vervolgt de Apeldoornse. Ze is zichtbaar minder zeker op haar pad dan even ervoor, toen zij vanuit huis richting station liep.

Kirsti: "En het licht stond al op rood voordat ik was overgestoken. Het is hier erg druk en het is nog wel vakantie op dit moment."

Petitie tegen schrappen

Onder meer Platform Gehandicapten Apeldoorn en Visio startten een petitie tegen het schrappen van de lijn, maar ook lijn 12 (naar Ugchelen) en lijn 16 (de wijk Berg en Bos) hebben de aandacht.

Een woordvoerder van de gemeente vertelt: "We blijven met de provincie in gesprek over een passend alternatief voor het openbaar vervoer van en naar Ugchelen en de wijk Berg en Bos." Lijn 10 noemt hij niet specifiek, maar er is desalniettemin hoop voor onder meer Kirsti.

Wie vervoert er straks?

Vervoerder Keolis dreigt de zogenoemde concessie kwijt te raken, omdat er niet helemaal eerlijk is gehandeld bij de aanbesteding van het vervoer. Per augustus wordt definitief bekend of Keolis door mag. Zo niet, dan moet iemand anders het vervoer overnemen.

Dat betekent dat de nieuwe dienstregeling voorlopig de ijskast ingaat. Kan niemand de boel overnemen, dan moet de gehele aanbesteding opnieuw. En dan zal het nog wel een paar jaar duren voordat Kirsti niet langer met lijn 10 naar haar werk kan.

