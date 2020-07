'Onze relatie is naar de klote', trainer woest over aantijgingen verkopen WK-duel

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Daarom spande hij een kort geding aan, dat dinsdag voor de rechtbank in Arnhem diende. De beschuldigingen kwamen van Jo Bonfrère, zijn toenmalige assistent op het WK. Die was zelf ook aanwezig, maar reageerde met een wegwerpgebaar op de aanwezige journalisten.

Jo Bonfrère wilde niet praten met de pers. Foto: Omroep Gelderland.

Westerhof daarentegen stond iedereen uitgebreid te woord. "Ja, mijn relatie met Bonfrère is naar de klote. Hij is een leugenaar, altijd al geweest. Ik kan geen respect meer voor hem opbrengen. Hoe kun je nou zeggen dat ik een wedstrijd heb verkocht, op het WK. Ik ben een voetballiefhebber, geen makelaar of handelaar. We verloren van Italië, omdat er twee normale doelpunten zijn gevallen. Een mooie van Roberto Baggio en een penalty. Wat moet je daaraan verkopen?"

Geen waardering meer

Bonfrère meldde in de rechtszaal dat hij niet gezegd had dat Westerhof de wedstrijd heeft verkocht, maar dat een speler dat had beweerd. "Een speler zou dat gezegd hebben? Hij heeft het zelf gezegd op de radio in Nigeria. Als hij dat niet toegeeft, laat ik die vent van de radio hierheen komen uit Nigeria. Dan betaal ik zijn vliegticket wel. Het is echt zo, want waarom belden de kranten mij dan op? Bellen ze mij omdat er iets uit de lucht gegrepen is? Ik heb geen waardering meer voor Bonfrère. Hij was een goeie trainer, heeft zelfs de Olympische Spelen gewonnen met Nigeria. Maar nu liegt hij."



Westerhof in overleg met zijn vrouw. Foto: Omroep Gelderland.

Westerhof heeft wel een vermoeden wat er achter zit. "Ja, er is een enquête gehouden welke buitenlandse trainer het beste was in Nigeria. En daarbij werd Westerhof nummer één. En Bonfrère nummer twee. Dat heeft hem altijd pijn gedaan, dat hij assistent was en nummer twee en niet de grote baas. Ik was de baas, af en uit."

Rectificatie

Westerhof was in beeld om weer een functie te krijgen bij de Nigeriaanse voetbalbond, als technisch directeur of adviseur. "Ik heb een gesprek gehad met de voorzitter van de voetbalbond. Maar ik hoor niks. Ik zou voor 1 juli bericht krijgen. Daarom kan ik deze onzin niet gebruiken. En eis ik een rectificatie."

"Hij zal zijn excuus moeten aanbieden. Aan mij en in de media in Nigeria. En dan kan hij mijn naam weer een beetje oplappen. Want die heeft wel een knauw gekregen, want ze belden me op dat ik gearresteerd zou worden als ik weer in Nigeria kwam. Ik, die dat spelletje zo grandioos vind, zou een wedstrijd verkopen. Neehee!"

