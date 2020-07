Eindelijk duidelijkheid: pontje bij Hattem gaat op 10 augustus weer varen

Fietsers en wandelaars hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is er duidelijkheid over het pontje tussen Hattem en Zwolle. 't Kleine Veer gaat vanaf 10 augustus weer dagelijks varen. Wel zijn er vanwege corona nog wat extra maatregelen nodig.

Het was een grote frustratie bij veel fietsers en wandelaars in de omgeving van Hattem: het populaire pontje is een van de weinige veerdiensten die nog altijd niet in gebruik is. De gemeente Zwolle had in eerste instantie de pont uit de vaart gehouden vanwege de coronamaatregelen, en besloot uiteindelijk dat eerst een onderzoek nodig was naar of en hoe de pont dan weer zou kunnen varen.

Dat onderzoek blijkt nu al een tijdje geleden te zijn afgerond. "Maar we moesten nog materialen bestellen om de pont aan te passen", vertelt Sam Rademaker, perswoordvoerder bij de gemeente Zwolle. Dat bleek vanwege de vakantieperiode langer te duren dan ingeschat. "Dus kan het pontje pas op 10 augustus varen, maar communiceren we daar nu al over."

De afgelopen dagen hadden oplettende voorbijgangers de aanmeerpontons al zien liggen, en ook het pontje was al gespot in de haven van Hattem. Tegenover RTV Hattem gaf de gemeente Zwolle daarover aan dat het pontje in de zomer uit de scheepswerf moet, en dus een ligplaats in Hattem kreeg.

Welke maatregelen neemt het pontje?

Het pontje tussen Hattem en Zwolle vaart straks weer dagelijks tussen 10:00 en 18:00 uur. Vanwege de anderhalvemeter-maatregelen mogen er dit jaar maximaal vier personen tegelijk op de boot mee naar de overkant. "Eventueel zes, als die allemaal uit één gezin komen", vult Rademaker aan. "Dat betekent dat we nu maximaal 15 tot 20 mensen per uur overzetten."

Ook kan vanaf dit jaar alleen met de pinpas betaald worden op het bootje. Mochten mensen aan de wal zich niet aan de afstandsregels houden, dan zal de gemeente Zwolle ervoor kiezen het pontje weer uit de vaart te halen.

Het pontje is populair onder fietsers en wandelaars in de omgeving: in 2019 maakten zo'n 75.000 mensen gebruik van 't Kleine Veer.