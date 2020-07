Nieuwkomer Jacob Rasmussen onder de indruk van faciliteiten bij Vitesse

De Deen trainde dinsdag voor het eerst mee met de Arnhemse club. Rasmussen liet een degelijke indruk achter. Veel aan de bal kwam hij niet, het was vooral wennen en ploeggenoten leren kennen. De 23-jarige speler was onder de indruk van wat hij zag. "De velden en de faciliteiten hier zijn verbazingwekkend. Bovendien is de accommodatie knus, er heerst veel sfeer."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vitesse haalde tot nu toe drie nieuwe spelers. Lois Openda van Club Brugge en ook de Duitse linksback Maximilian Wittek kwam naar Vitesse. Rasmussen moet de defensie gaan organiseren. "Een leider zijn is ook wat ik zeker kan", vindt hij. "Ik ben sterk in de lucht, heb lengte, ben rustig aan de bal en kan ook opbouwen. Daarnaast kan ik op het fysieke vlak een meerwaarde zijn", zegt Rasmussen zelfverzekerd.

Trainer Thomas Letsch is uiteraard blij met de voormalig speler van onder meer Odense, Rosenburg, Schalke en Empoli. "Jacob is aan de ene kant jong, maar hij heeft ook al veel ervaring. Hij heeft in veel landen gespeeld en ook al voor het Deense nationale team. Hij is fysiek sterk ontwikkeld. Belangrijk is dat hij lengte heeft. Daarvan hebben we er niet zo veel."

"Ik wil bij Vitesse zoveel mogelijk wedstrijden spelen", zegt de van Fiorentina gehuurde verdediger. "Het doel is duidelijk. Vitesse is net als ik ambitieus en wil Europa in."