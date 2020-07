Historische kledingstichting in Hattem verkoopt mondkapjes

Het zijn slechte tijden voor de Stichting Instandhouding Historische Kleding (SIHK) in Hattem. Financieel is de stichting voornamelijk afhankelijk van de verhuur van kleding voor het Dikke Tinne Festival. Door de coronamaatregelen gaat dit festival niet door, waardoor een grote financiële strop dreigt. Maar SIHK verzet de bakens en maakt hedendaagse mondkapjes met een vleugje historie.

Naast een kleine subsidie van de gemeente en het Willem Greevefonds zijn er dit jaar geen inkomsten. “We moesten daarom inkomsten genereren om de huur te kunnen betalen. Als er niets gebeurt gaan we binnen afzienbare tijd failliet”, vertelt Mary Bruins van SIHK.

3-laags met neusbeugel

Om actief iets te doen en om de kas te spekken maakt SIHK uitwasbare mondkapjes van katoentjes in diverse kleurtjes en motiefjes: “De kapjes worden 3-laags, we plakken tegen het katoentje een versteviging en voeren het met witte katoen. We maken er een neusbeugeltje in dat je in model kunt buigen voor je eigen neus. Aan de zijkanten komt soepel elastiek dat om de oren gaat.”

Afhalen of bestellen

De kapjes zijn op werkdagen van 19.00 tot 20.00 uur te koop bij Marry Bruins, Vijzelpad 61 in Hattem en kosten per stuk 5 euro. Laten opsturen kan ook, maar dan betaal je 1 euro meer. Je betaalt contant of vooraf via een betaalverzoek. Je kunt de mondkapjes ook bestellen via het contactformulier historischekleding.nl/contact

De Stichting Instandhouding Historische Kleding verzorgt, onderhoudt en verhuurt kleding die in 1999 voor ‘Hattem 700’ vervaardigd is door een grote groep vrijwilligers. In de loop der jaren is er veel Hattemer klederdracht verloren gegaan, maar bij SIHK is deze kleding nog te huur. Kijk ook op historischekleding.nl