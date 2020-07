Duurzaamheidscentrum moet zorgen voor opleving technisch onderwijs in Rivierenland

De school van opleidingsbedrijf IW Midden aan de Teisterbantlaan in Tiel is in 2012 geopend. Overal in het pand zijn duurzame technieken toegepast en zichtbaar gemaakt om de techniek en het techniekonderwijs te promoten. Na een paar jaar trok het bedrijf echter de stekker eruit. Mede door de bouwcrisis waren er te weinig leerlingen om het gebouw rendabel open te kunnen houden.

Een aantal organisaties zoals de woonwijzerwinkel en Energie Samen Rivierenland wil het gebouw nu nieuw leven in blazen als centrum voor technologie en duurzaamheid. Inwoners en bedrijven kunnen er terecht voor informatie en advies op het gebied van energiezuinige bouw en installatietechniek.

Daarbij moet het techniekonderwijs een impuls krijgen in het gebouw. Zo wil ROC Rivor er de nieuwe opleiding Smart Building gaan geven. Het Lingecollege haakt aan en er zijn plannen voor een belevingscentrum om kinderen in het basisonderwijs te interesseren voor techniek.

Bekijk hier de reportage:

'Impuls voor techniekonderwijs hoognodig'

Het is hoognodig dat het techniekonderwijs in de regio weer opleeft, stelt Frans van Woesik van ROC Rivor. ''De belangstelling voor techniekonderwijs loopt steeds verder terug'', zegt hij. ''Rivierenland en Tiel heeft op dit moment geen middenkader opleiding (MBO 4) techniek meer. De laatste leerlingen zijn dit schooljaar uitgestroomd en ik hoop dat we volgend jaar weer kunnen starten met zo'n opleiding die ook de aansluiting met het HBO maakt.''

In de regio Rivierenland zijn nog maar twee techniek vmbo-scholen. ''Dat betekent dat de spoeling heel erg dun wordt en je moet zorgen voor een naadloze aansluiting'', zegt Van Woesik. ''In dit gebouw komt straks alles op het gebied van installatie- en elektrotechniek op MBO-niveau samen.''

De hoop is dat de instroom van nieuwe lichtingen van onderaf weer op gang komt. Ook vanuit de nieuwe mavo van het Lingecollege, aan de overkant van de weg. ''Leerlingen op de mavo hebben nooit techniek gehad'', zegt Van Woesik. ''Maar in de toekomst moeten alle leerlingen op het vmbo een techniekprofiel aangeboden krijgen. De school moet dus iets met techniek gaan doen. Het is wel heel mooi om zo de verbinding met de overkant van de weg te gaan maken.''

Sterke binding met de praktijk

Door de verbinding met de andere organisaties en bedrijven te maken in het centrum voor duurzaamheid, moet de opleiding praktischer worden. Van Woesik: ''De leerlingen gaan zoveel mogelijk in de praktijk aan de slag en krijgen 'just in time' de theorie aangeboden zodat die veel beter beklijft.''

De toekomstige installateurs kunnen zo gaan zorgen voor een duurzame toekomst voor de regio, en zeker ook voor zichzelf, stelt de schooldirecteur. ''Als je ziet hoe groot de vraag is naar technisch personeel, en zeker ook met de energietransitie de komende dertig jaar, dan denk ik dat je een heel mooi vak kunt hebben in de techniek.''

De diverse organisaties verwachten het centrum volgend jaar te kunnen openen. Daar is nog wel geld voor nodig. De hoop is gevestigd op de Regiodeal die vanuit Fruitdelta Rivierenland onlangs met het Rijk en de provincie gesloten is.

Beluister hier de radioreportage: