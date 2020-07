Leeuwenwelpjes geworpen voor ogen van bezoekers

De leeuwin en de welpjes zullen nu de komende tijd even niet te zien zijn voor het publiek. Zij verblijven namelijk nu in een verblijf achter de schermen. De moeder en de jongen bepalen zelf wanneer ze de tijd rijp achten om dat verblijf en de bijbehorende schuilhut weer te verlaten.

Tekst gaat verder na de video:

De leeuwin die de welpen heeft gekregen is een ervaren moeder. In het Deense dierenpark Givskud heeft ze in 2010 één en in 2011 drie jongen gekregen. In 2015 is ze naar Arnhem afgereisd om ook hier voor nageslacht te zorgen. De nieuwe welpen blijven ook in Arnhem om in de toekomst de huidige leeuwengroep uit te breiden, want in het wild gaat het niet goed met de leeuwenpopulatie.