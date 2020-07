Meer ernstige ongelukken met ouderen op e-bikes

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Omroep Gelderland peilde dinsdag onder lezers, luisteraars en kijkers hoe veilig zij zich voelen op de fiets. Bijna zestig procent van hen (853 stemmen) koos voor het antwoord: Ik fiets graag, maar het is de laatste jaren wel meer opletten geblazen met de vele e-bikers en racefietsers.

Van alle fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70 jaar of ouder. "Er zijn steeds meer ouderen en zij blijven door de e-bike ook nog eens langer fietsen. Mensen gaan bovendien harder op een e-bike en leggen meer kilometers af. Dan heb je meer kans op een ongeval", zei woordvoerder Martijn van Es van de Fietsersbond tegen de NOS dinsdag.

Freek te Brinke (66) is voor de gemeenten Rozendaal en Rheden vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Beide gemeenten hebben schitterende fietsroutes door fraaie natuurgebieden zoals het Rozendaalse Veld en de Posbank. "Ik voel me vrij veilig op de fiets", antwoordt Te Brinke. "Er wordt wel veel gebruik gemaakt van die paden. Die zijn te smal voor al die mensen." En het zijn ook nog eens gebruikers die verschillende snelheden hebben, vindt hij. "E-bikers, wielrenners, mensen op skeelers."

Helm is geen oplossing, zegt Fietsersbond

De Fietsersbond wil maatregelen om het aantal ongelukken terug te dringen. Paaltjes op straat die niet echt nodig zijn mogen wat de belangenclub betreft weg. Regionaal vertegenwoordiger Te Brinke: "In 1980 moest ik uitwijken voor een paaltje. Ik kwam in de berm terecht, viel en mijn meniscus was naar de mallemoer. Ik heb nu een kunstknie."

Een helm voor fietsers als oplossing tegen de ongelukken ziet Te Brinke niet zitten. "Een helm creëert eerder een onveilig dan een veilig gevoel." Zijn advies: "Zorg voor betere belijning. Maak de paden breder, haal obstakels weg. Dat draagt allemaal bij tot een veiliger gevoel op de fiets en daardoor daalt het aantal ongelukken."

Elke 2 jaar nieuwe e-bike voor Otto en zijn vrouw

Otto Jansen uit Tiel is 72. Hij is al toe aan zijn zesde e-bike. "Mijn vrouw en ik kopen elke twee jaar een nieuwe, zodat we geen onnodige onkosten hebben." Nooit is Jansen iets overkomen, zegt hij. "Het is een kwestie van goed uitkijken."

De Tielenaar heeft geen rijbewijs en is afhankelijk van zijn stalen ros met hulpmotor. "Ik fiets tussen de zeven- en achtduizend kilometer per jaar. Er is niets fijner dan met zestig kilometer per uur van een Limburgse heuvel te fietsen."

Jansen en zijn vrouw kopen hun e-bikes bij Gilbert de Wit. Over de CBS-cijfers zegt deze Tieler fietsenmaker: "Het is niet zo dat iemand van zeventig opeens van een gewone fiets overstapt naar een e-bike en dat er daardoor meer ongelukken gebeuren. Iemand van zeventig heeft meestal al jaren een e-bike."

Trapondersteuning

Waarom gaat het dan mis? De Wit wijst op technische vooruitgang bij de ontwikkeling van e-bikes: "Oudere types hebben in de meeste gevallen een trapondersteuning in het voorwiel. Met het stijgen van de leeftijd nemen lichamelijke krachten af. Fietsers zetten dan de trapondersteuning hoger. Bij plotselinge verkeersveranderingen en met het zwaartepunt bij het voorwiel gaat het dan wel eens mis."

Nieuwere e-bikes van een jaar of vijf of jonger hebben een trapondersteuning door een zogenoemde middenmotor, zegt De Wit. "Je voelt de trapondersteuning onder je voeten en je bent daardoor beter in balans. En je kunt de ondersteuning uitzetten, de e-bike als een gewone fiets gebruiken." De fietsenmaker schat dat tegenwoordig tot tachtig procent van de e-bikes zo'n middenmotor heeft.

Ik weet dat je uit moet kijken. Ik haal ook veel mensen in Theo Ankoné, wielrenner van 86

Niet iedereen van boven de zeventig wil een fiets met trapondersteuning. Theo Ankoné (86) uit Warnsveld legt dagelijks 40 tot 60 kilometer op zijn racefiets af. Dagtochten van meer dan honderd kilometer zijn niet ongewoon voor hem. Sinds vorig jaar heeft Ankoné bovendien het werelduurrecord voor tachtigplussers in handen. In september of oktober wil hij proberen zijn eigen record aan te scherpen. "Ik voel me heel veilig op de fiets, ik ben een geoefend fietser", zegt Ankoné. "Ik weet dat je uit moet kijken. Ik haal ook veel mensen in."

Onderweg valt hem geregeld op dat mensen op e-bikes naast elkaar fietsen. Ankoné: "Doe dat nou niet en fiets achter elkaar. Dat maakt het een stuk veiliger." Niet gezellig? Daar zijn volgens Ankoné de terrasjes voor.

Vorige week volbracht de Warnsvelder nog een tocht van 130 kilometer. "Dat gaat me prima af. Er ontgaat me helemaal niets en ik voel me er gezond bij, ik ben al 33 jaar niet bij de huisarts geweest."

Op Radio Gelderland sprak Irene ten Voorde met de Warnsvelder.