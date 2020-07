Oda kan bijna niemand meer kwijt door drukte op Pieterpad

"Ik heb zelfs mensen 'nee' moeten verkopen", zegt Langeveld. "Normaal was er altijd wel een oplossing, een hoekje, iets wat we konden regelen, maar het gaat nu gewoon niet meer." Ruim 25 jaar geleden begonnen zij en haar man de camping. En daarbij speelde het Pieterpad, de langste wandelroute van Nederland, een hoofdrol. "Het pad gaat echt over ons erf en toen vroegen mensen ons soms of ze een tentje op mochten zetten", beschrijft Oda het ontstaan van de camping.

Foto: Omroep Gelderland

Pieterpad over het erf

Nadat begin deze eeuw de MKZ-crisis uitbrak, besloten de melkveehouders de stal om te bouwen tot appartementen. Naast campingplaatsen bieden ze sindsdien ook appartementen en trekkershutten. Daardoor ligt de focus tegenwoordig bijna meer op de camping dan op het vee. Omdat hun camping ideaal ligt voor lopers van het Pieterpad, was het er altijd al wel druk, maar de stroom lopers lijkt dit jaar niet op te houden.

Ook op andere plekken langs de bekende wandelroute is het druk. De etappe Groesbeek - Millingen brengt wandelaars ook geregeld tot de Bed en Breakfast van Jenny van Zante in Millingen aan de Rijn. "Omdat we in de buurt zitten is het bij ons altijd wel druk, maar het zijn nu vooral mensen uit eigen land. Andere jaren hebben we hier echt mensen vanuit de hele wereld. Zoals Nieuw-Zeeland, Australië, die komen dan helemaal hier om te lopen. Maar de enige buitenlanders die nu nog komen zijn Duitsers en Belgen."

