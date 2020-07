Jolien en Hilde gaan grootste zonnepark van Gelderland runnen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een half jaar geleden waren het nog kale graslanden rondom de boerderij van de familie Gooiker, pal naast snelweg A1. Nu staat het vol met zonnepanelen, niet te missen voor wie van Deventer naar Apeldoorn rijdt. Het park gaat vanaf volgende week 12.000 huishoudens van groene stroom voorzien.

Familieproject

Het zonnepark is een familieproject van Willy, Brigitte en hun dochters Jolien en Hilde Gooiker. Voor de melkveehouderij kon het echtpaar jaren geleden geen opvolger of koper vinden. En hun dochters, die hadden aanvankelijk ook geen interesse om zich op het boerenleven te storten. "Met het zonnepark diende zich een hele mooie kans aan het familiebedrijf op een duurzame manier over te nemen", vertelt Jolien.

De zussen gaven onlangs allebei hun baan op om samen het park te gaan runnen. "Ik had echt nooit verwacht dat we het bedrijf over zouden nemen, een boerderij had niet mijn interesse en die van mijn zus ook niet", lacht Hilde. Toch zijn ze nu dagelijks op de boerderij te vinden, voor het beheer van het park, waar van alles bij komt kijken. "Onderhoud, innovaties en er komen schapen onder de panelen grazen."

Kabels onder de IJssel door

De afgelopen maanden was het een komen en gaan van vrachtwagens en werklui op het erf, want het bouwproject had aardig wat voeten in de aarde. "Bodemonderzoeken, het heien van 9000 palen voor de fundering, de bekabeling aanleggen, transformatorhuisjes installeren: eigenlijk alles wat er nodig is om een elektrische installatie neer te zetten."

Alles verloopt tot nu toe volgens plan en dat betekent dat het park volgende week wordt aangesloten op een onderstation van netbeheerder Enexis in Deventer. "Daarvoor is een vier kilometer lange kabel gelegd, inclusief 1200 meter boring onder de IJssel door. Een enorm project", blikt Jolien terug. Eneco neemt de groene stroom af van de netbeheerder, om het vervolgens te verdelen onder haar klanten.

Schapen en groen

Een omwonende maakte vorig jaar bezwaar tegen de komst van het zonnepark. De gemeente Voorst zou geen zorgvuldig besluit over de bouw van het zonnepark hebben genomen, stelde een buurman. De Raad van State ging daar niet in mee, waardoor alle seinen voor de realisatie van het park vorig jaar op groen kwamen te staan.

Om het 38-hectare grote park voor buurtbewoners, fietsers en wandelaars waar mogelijk aan het zicht te onttrekken zijn er op diverse plekken heggen geplant. De oplevering van het park staat gepland voor begin augustus. Er moet alleen nog worden getest en de nieuwe boerderijdieren moeten nog arriveren. "Deze week komen ze als het goed is, de eerste honderd schapen." De viervoeters gaan onder de panelen, die reiken tot circa 2,5 meter, het gras kort houden.

