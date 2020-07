NEC trekt aanvaller Anton Fase aan van Jong AZ

De 20-jarige aanvaller heeft voor één seizoen getekend, met de optie voor nog een seizoen. Afgelopen seizoen kwam Fase slechts drie keer in actie. Hij debuteerde al in 2017 en leek toen door te breken, maar daarna speelde hij nauwelijks nog.

Bij NEC moet hij de concurrentie aangaan met Ole Romeny en Etien Velikonja. Hij komt ook nog in aanmerking voor NEC onder 21, maar daar is ook al Giovanni Zwikstra van FC Groningen voor gehaald.

"Zeer talentvolle aanvaller"

Algemeen directeur Wilco van Schaik noemt Fase een 'zeer talentvolle aanvaller'. "We wilden hem graag aan onze selectie toevoegen. Daarnaast was hij transfervrij op te pikken en met zijn specifieke kwaliteiten kan hij iets toevoegen aan onze selectie. Het afgelopen seizoen heeft een blessure hem parten gespeeld, maar nu is hij weer fit en klaar om voor zijn plek bij NEC te vechten."

Fase is zelf ook erg tevreden met NEC. ‘’Ik ben blij om in Nijmegen te zijn en heb zin in deze nieuwe uitdaging. Bij NEC. moet ik de volgende stap in mijn ontwikkeling gaan zetten. Ik ben fit en kijk ernaar uit om mijn teamgenoten beter te leren kennen. Hopelijk gaan we een mooi seizoen tegemoet."