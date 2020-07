Wanneer krijg ik de uitslag van mijn coronatest nou? 'Het duurt soms te lang'

Vera berichtte ons bijvoorbeeld dat ze afgelopen donderdag een coronatest heeft gedaan in Zelhem. Maandag (ongeveer 90 uur later) kreeg ze de uitslag. "Hoewel ik niet specifiek over Zelhem kan spreken, vinden we dat wel heel vervelend", zo vertelt IJzendoorn.

"Maar ook in onze regio merken we dat mensen soms lang moeten wachten. Ik kan me voorstellen dat het dan demotiverend werkt om je te laten testen. We streven er naar om binnen twee a drie dagen de uitslag te geven, maar daar hebben we niet altijd invloed op."

Zie ook: Er wordt steeds meer op corona getest, extra locatie geopend

Nadat een test is afgenomen kan er op meerdere plekken vertraging ontstaan, vertelt IJzendoorn. "Soms moet een test twee keer door een machine, als de uitslag wat onzeker is. We bellen pas als we zeker weten dat een uitslag duidelijk is. Daarnaast belt de landelijke GGD de uitslagen door van de negatieve testen, daar hebben wij ook geen invloed op."

De positieve uitslagen worden doorgebeld door de GGD waar je woonplaats bijhoort. "En die uitslagen hebben we vaak binnen 24 tot 48 uur. Daar hebben we wel invloed op."

Testen zonder klachten?

Sinds het coronavirus weer oplaait laten steeds meer mensen zich ook testen. En straks, als mensen terugkomen van vakantie uit mogelijke risicogebieden, verwacht de GGD ook weer een extra golf in de testen. "Ja, dan zullen mensen met klachten zich gaan laten testen. Als ze geen klachten hebben, heeft testen niet zoveel zin. Dan is de test onbetrouwbaar. Als je test zonder klachten is er sprake van schijnzekerheid. Je houdt jezelf ermee voor de gek."

Luister hier naar het gesprek met Van IJzendoorn op Radio Gelderland: