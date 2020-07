Bewoners schrikken wakker van harde knal in Tiel, deur en ruiten gesneuveld

De bewoners van een woning in Tiel zijn midden in de nacht gewekt door een harde knal. Toen ze gingen kijken bleek de deur volledig ontzet en lagen de ruiten eruit. Dat meldt de politie dinsdag.

De knal was maandagochtend rond 02.00 te horen bij de woning aan de Drumptselaan. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was.

Getuigen gezocht

De politie is nog op zoek naar de dader(s). Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, krijgen het verzoek om contact op te nemen.

Eerder deze maand werd aan De Kogge in Tiel al een voordeur in brand gestoken. Daar werd onderzoek gedaan naar een mogelijk verband met de afpersingszaak in Hedel. In die zaak werden de voordeur van een medewerker in Hedel in brand gestoken en twee huizen in Kerkdriel beschoten.

