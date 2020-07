LIVEBLOG | Arnhemmer Clemens Westerhof beschuldigd van verkopen WK-wedstrijd

Zijn toenmalige assistent Jo Bonfrère zegt dat Westerhof het duel tegen Italië in de achtste finales van het WK 1994 in de Verenigde Staten heeft verkocht. Westerhof heeft daarom een kort geding aangespannen tegen Bonfrère, dat vandaag dient voor de rechtbank in Arnhem. De beschuldigingen deed Bonfrère in april op de Nigeriaanse radio.

Hoe dat precies is verlopen, wordt niet helemaal duidelijk. Westerhof werd tijdens het toernooi door de spelers van de Nigeriaanse selectie er al van beschuldigd dat hij tegen Italië niet met het sterkste elftal speelde. Hij zou de voorkeur geven aan spelers van wie hij ook als spelersmakelaar zou kunnen meedelen in de transferrechten. Door ze op te stellen tegen Italië kon de transferwaarde flink toenemen. "Ik werd niet opgesteld, omdat ik kritisch was. Hij was geen coach. Hij was een kletsmajoor, een praatjesmaker", zei toenmalig aanvoerder Stephen Keshi. Stephen Keshi als bondscoach van Nigeria (foto: ANP)

Jo Bonfrère was assistent-coach van Westerhof op dat WK. Later nam hij het hoofdcoachschap van Westerhof over bij Nigeria en werd Olympisch kampioen met de ploeg.

Westerhof heeft nu een kort geding aangespannen tegen zijn voormalig assistent, omdat zijn beschuldigingen volgens hem onterecht zijn en hij zijn naam gezuiverd wil hebben. Ook wil hij een schadeloosstelling.