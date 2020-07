Beverfamilie houdt de gemoederen bezig

Bij de Arnhemse Stadsblokken zou zich een beverfamilie hebben gevestigd. Maar het handhavingsverzoek om de geplande bouw in Stadsblokken-Meinerswijk stil te leggen, wil de provincie afwijzen. Er zijn momenteel namelijk geen bouwactiviteiten. "Dan is er ook geen reden voor handhaving", volgens een woordvoerder.

Onderzoek toonde de 'beverburcht' in het gebied aan. Dat was in opdracht van enkele belangengroepen die de veelbesproken woningbouw in het gebied liever niet zien komen. De Arnhemse GroenLinks-fractie, die uit het vorige college stapte vanwege deze kwestie, stelde hier vervolgens vragen over aan de wethouder.

'Vergunningen niet ingetrokken'

Roeland van der Zee liet weten dat het onderzoek nieuwe informatie bevat, maar dat de provincie daar nu over gaat. Gemeentelijke vergunningen zouden niet kunnen worden ingetrokken. Destijds zijn namelijk geen bijzonderheden geconstateerd voor wat betreft de aanwezigheid van de bever.

De provincie kan handhaven op basis van de zogeheten 'Wet Natuurbescherming', maar doet dat nu dus niet. Dat kan alleen als er 'enige activiteit plaatsvindt' die mogelijk verstorend is voor de bever. En dat is nu niet het geval, meent de provincie.

Bovendien zou nog onduidelijk zijn wanneer deze wordt hervat. "Daarom is er op dit moment geen sprake van een overtreding of een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er een overtreding plaats gaat vinden."

'Ontheffing mogelijk'

De provincie laat weten dat er onder voorwaarden, zoals compensatie, ontheffing mogelijk is voor beschermde diersoorten. Die is in dit gebied al verleend voor de vleermuis, steenmarter, rugstreeppad en kerkuil, vertelt de woordvoerder. "En dat zou voor de bever ook kunnen. Maar die aanvraag is aan de initiatiefnemer." Die regelt dat volgens haar normaal gesproken vooraf.

En dat is de initiatiefnemer ook van plan, laat een woordvoerder van ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) weten. "We volgen alle noodzakelijke wettelijke procedures. Voordat er een vergunning of ontheffing is, voeren we geen verdere werkzaamheden uit rondom de plek waar de bever nu is geconstateerd."

Tegen de voorgenomen afwijzing kan bezwaar worden gemaakt en dat heeft Habitat Advocaten ook namens de belangengroepen gedaan. Zo stellen ze dat verschillende mensen en boten momenteel de locatie bezoeken, waarbij de beverburcht kan worden verstoord. Deze zou daarvoor onvoldoende worden beschermd. Ook zou er met stokken door de begroeiing zijn bewogen.

'Schade kan al zijn toegebracht'

Daarnaast stelt de advocaat dat de werkzaamheden van de ontwikkelaar binnen zeven weken kunnen worden hervat. "Gelet op de gemiddelde doorlooptijd van besluiten bij de overheid, is dat relatief kort. Als u wacht tot de werkzaamheden beginnen, kan de schade al zijn toegebracht", schrijft Habitat Advocaten aan de provincie.

Zie ook: