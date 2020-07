Tranen bij triatlon van ALS-patiënt uit Doetinchem

ALS-patiënt Paul van den Ban uit Doetinchem heeft samen met zijn zoon en dochter een bijzondere triatlon afgerond. Door de coronapandemie was een reguliere editie niet mogelijk, dus koos het gezin voor een grensoverschrijdende vorm met een gezamenlijke finish in het zwembad in Wehl.

"Het is een beetje alternatief", zegt Paul van den Ban over de triatlon. "Mijn zoon doet het hardloopgedeelte in Vietnam omdat hij door corona niet naar Nederland kan reizen. Vandaar dat we het zo doen, met gebruikmaking van een beeldbelverbinding kunnen we elkaar tijdens de triatlon in de gaten houden."

Bij het vertrek van dochter Ingeborg Koenders-Van den Ban uit Doetinchem voor het fietsonderdeel werd ze uitgezwaaid door enthousiaste familieleden. Terwijl zoon Johan in Zuidoost-Azië het hardloopgedeelte van tien kilometer voltooide, fietste Ingeborg veertig kilometer naar zwembad De Byvoorde in Wehl. Toen ze aankwam was vader Paul net klaar met zijn zestig baantjes. De hereniging zorgde voor tranen.

'Dit maakt me gelukkig vanbinnen'

Het zwemmen is voor vader Paul een manier om actief te blijven, door zijn ziekte gaan hardlopen en fietsen niet meer. "De aandoening zit vooral in mijn benen, maar mijn armen doen het nog prima", aldus Paul, die blij is dat zijn kinderen meededen. "Fantastisch, ik ben reuzetrots op hen. Dat maakt me gelukkig vanbinnen."

Naast het mooie moment voor het gezin zelf en het werken aan de eigen fitheid, hadden de gezinsleden volgens Ingeborg nog een doel: aandacht vragen voor ALS. "Zonder aandacht zal er nooit een medicijn komen. Dat is er nu ook nog niet, dus in die zin hoop ik voor mensen dat er in de toekomst wel een medicijn komt."