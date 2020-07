Airborne luchtlandingen op Ginkelse Heide van de baan

Eerder werd al bekend dat vanwege corona het herdenkingsprogramma waarvan de landingen deel uitmaken, dit jaar niet in de gebruikelijke vorm kan doorgaan. Dat trekt 100.000 mensen.

"Ontzettend jammer", vindt Morren het afstel van de dropping. "Want het is voor ons ook wel een training, maar boven alles altijd een enorme eer als je als parachutist op de Ginkelse Heide mag landen. Zo kunnen we onze voorgangers van Operatie Market Garden eren en herdenken. Maar een massadropping trekt teveel publiek aan en we willen juist niet teveel mensen op de been bij elkaar."

Het besluit heeft de Luchtmobiele Brigade in goed overleg met de gemeente Ede genomen. Vermoedelijk zal de Luchtmobiele Brigade nu een krans leggen om de geallieerde parachutisten uit de Tweede Wereldoorlog toch te herdenken, maar dat wordt geen publiek evenement.

Belang herdenken niet minder groot

"Het belang om te herdenken is namelijk niet minder groot", vindt ook Arda Beckers van de gemeente Ede die de herdenking voorbereidt. "Nu wordt het een besloten kleine herdenking, te volgen via Omroep Gelderland, gepaard met alternatieve activiteiten. Daarvan maken we details half augustus bekend, samen met betrokken gemeenten en partners", aldus Beckers.

Zie ook: Ook Airborne Herdenking op Ginkelse Hei gaat dit jaar niet door