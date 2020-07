'Tien of duizend bezoekers, voor de dieren maakt het niet uit'

Dierentuinen in ons land trekken stevig aan de bel in Den Haag. Volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) staan 27 van de ruim 30 dierenparken financieel stevig onder druk. Oorzaak zijn de lagere bezoekersaantallen door de coronacrisis. De Apenheul in Apeldoorn herkent de problemen.

Directeur Roel Welsing van de Apenheul laat weten dat een steunpakket van 110 miljoen euro van harte welkom is. "Wij zien door corona een omzetdaling van vijftig procent. Dat betekent dit jaar en volgend jaar vrijwel zeker een fors verlies. De kosten lopen namelijk gewoon door."

Welsing wijst op Vriend van de Apenheul, waar liefhebbers van het Apeldoornse dierenpark een financiële bijdrage kunnen storten in ruil voor kosteloze toegang en uitnodigingen voor exclusieve bijeenkomsten. Hoeveel dat initiatief tot nu toe opbracht, kan de directeur niet zeggen. "We krijgen in ieder geval wel veel betuigingen van sympathie."

De Apenheul telt ongeveer 300 apen en trekt jaarlijks doorgaans circa een half miljoen bezoekers.

'Voor geen enkel bedrijf goed'

In Arnhem moest Burgers' Zoo de deuren net als alle andere dierentuinen twee maanden dicht houden. Maar financieel zwaar weer, daar wil de 107 jaar oude dierentuin niet van spreken. "Nee, dat is voor ons nog niet aan de orde", zegt een woordvoerder. "Wij zijn een financieel gezond bedrijf, al willen we de situatie zeker niet bagatelliseren. Deze tijd is namelijk voor geen enkel bedrijf goed." Omzetcijfers wil de woordvoerder niet geven.

Ook de Arnhemse dierentuin kan nog steeds niet op maximale capaciteit draaien. "Maar al onze medewerkers zijn wel aan het werk gebleven, omdat het voor de dieren niet uitmaakt of er tien of duizend bezoekers zijn." Burgers' Zoo trekt gewoonlijk meer dan een miljoen bezoekers per jaar.

Gevolgen voor 100.000 dieren

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is de overkoepelende organisatie van de grootste Nederlandse dierentuinen. Als dierentuinen omvallen heeft dat gevolgen voor de 100.000 dieren in de betrokken parken, waarschuwt de organisatie.