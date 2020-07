Pijnlijk besluit in Druten, Leste Mert gaat niet door

De Leste Mert in Druten gaat dit jaar niet door. Het evenement stond gepland op donderdag 5 november, maar vanwege de onduidelijkheid over de mogelijkheid om grote evenementen te houden na 1 september is besloten het niet door te laten gaan.

Het covid-19-virus zorgt ervoor dat de Leste Mert niet door kan gaan. Aangezien de landelijke overheid niet verwacht dat grote evenementen voor het einde van dit jaar mogelijk zullen zijn, wilde de organisatie nu vast duidelijkheid bieden aan marktkooplieden, kermisexploitant, veeboeren, horeca en andere betrokken. Er komen veel voorbereidingswerkzaamheden kijken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement.

De organisatie noemt het een pijnlijk besluit. "Twee jaar geleden vierden we nog het 200-jarig jubileum en vorig jaar kwamen we nog tot een geheel nieuwe opzet binnen de straten in het centrum van Druten. Een opzet die juist is ingevoerd om de doorstroming en bereikbaarheid, dus de veiligheid, te vergroten. Wij keken dan ook alweer uit naar de nieuwe editie. Maar wij beseffen ook dat het in de huidige situatie niet mogelijk is om de Leste Mert op een voor een ieder veilige manier te organiseren zonder al te veel afbreuk te doen aan de sfeer en tradities.”

De Leste Mert duidt oorspronkelijk op de laatste veemarkt van het jaar. Het is echter inmiddels veel meer dan een veemarkt. Het centrum van Druten is afgesloten voor verkeer, kinderen hebben vrij van school, en veel mensen nemen vrij van hun werk. Er zijn meer dan 300 kraampjes, er is een kermis, en er is muziek.

De organisatie verwijst nu al naar volgend jaar, naar donderdag 4 november 2021.