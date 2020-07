NK Tennis leuker dan ooit voor Hogenkamp

"Fijn dat je eindelijk weer wat in wedstrijdverband kan doen", vindt de 28-jarige Hogenkamp, die afgelopen weekend ook genoot van een demonstratietoernooi bij Tennisvereniging Beekhuizen in Velp met vriendin Kiki Bertens.

Maandag wacht de loting voor het NK in Amstelveen, waar de Doetinchemse zowel in het enkel- als het dubbelspel in actie komt. De extra editie van het Nederlands Kampioenschap wordt door tennisbond KNLTB georganiseerd om tennissers voor te bereiden op de herstart van het internationale seizoen.



Bij het reguliere NK in december moet Hogenkamp jaarlijks kijken of deelname in haar schema past. Nu niet: "Ik hoefde er niet eens over na te denken", zegt Hogenkamp. Voor het verdere verloop van het seizoen is de Doetinchemse afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus.

Door de US Open is al een streep gezet, omdat er geen kwalificatietoernooi wordt georganiseerd. Hogenkamp hoopt dat Roland Garros, het verplaatste grandslamtoernooi op gravel in Parijs, wel door kan gaan: "Anders is het wel een heel saai seizoen."

Zie ook: Kiki Bertens komt in Velp oude belofte na