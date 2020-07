Contouren van basiself bij Vitesse, NEC en De Graafschap nu al duidelijk

Vaak wordt er nog veel gepuzzeld en geëxperimenteerd in oefenwedstrijden. En worden er tijdens de voorbereiding nog allerlei nieuwe spelers binnengehaald. Maar het lijkt erop dat de drie clubs de meeste zaken al hebben gedaan. Vitesse en De Graafschap speuren de markt vooral af naar buitenkansjes en NEC zoekt alleen nog een linksback en één of twee aanvallers. De contouren van de basiself worden bij alle drie de clubs nu al behoorlijk zichtbaar.

Vitesse in 4-4-2

Bij Vitesse neigt de nieuwe trainer Thomas Letsch naar een 4-4-2 systeem. Veel echte vleugelspitsen heeft Vitesse niet en inmiddels zijn er al wel drie centrumspitsen. De Belg Lois Openda maakte bij zijn debuut meteen een uitstekende indruk en Oussama Darfalou scoort er voorlopig ook lustig op los.

Thomas Buitink is de derde kandidaat voor de twee plekken voorin, Oussama Tannane (foto) zou er ook nog kunnen spelen en mogelijk komt er nog een aanvaller bij.

Op het viermans middenveld zijn de Noor Sondre Tronstad en de Slowaak Matus Bero onomstreden. Riechedly Bazoer komt ook in aanmerking voor een basisplaats en Tannane is de nummer tien. Als hij zou doorschuiven naar de voorhoede, komt Patrick Vroegh in beeld.

De achterhoede lijkt wel vast te staan met Eli Dasa en Maximilian Wittek als backs en Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen centraal. Remko Pasveer is de nummer één onder de lat.

Okita buiten de boot

NEC gaat normaal gesproken 4-3-3 spelen. Er moet nog wel wat gebeuren op de transfermarkt, maar de meeste posities staan al vast. Jonathan Okita wordt wellicht verkocht en daarom zou Ayman Sellouf zijn kans kunnen pakken als linksbuiten.

Ole Romeny is voorlopig eerst keus in de spits, maar als er een nieuwe spits komt, zou hij wel eens uit kunnen wijken naar de linkervleugel. De behendige nieuwe aanwinst Elayis Tavsan is de eerste keus als rechtsbuiten.

Vier middenvelders

Op het middenveld zijn Jordy Bruijn en Dirk Proper vaste waarden. Edgar Barreto moet nog aansluiten bij NEC, net als Mathias De Wolf. Uiteindelijk moet uit deze vier middenvelders worden gekozen, waarbij Bruijn en De Wolf ook nog vanaf de vleugel voorin zouden kunnen spelen.

Achterin zoekt NEC nog een nieuwe linksback. Tot die tijd krijgt Souffian El Karouani de kans op zich te bewijzen. Het centrale duo staat al vast: aanvoerder Rens van Eijden samen met de fysiek imponerende Kevin Bukusu. In het doel krijgt Mattijs Branderhorst (foto) flinke concurrentie van de weer fitte Norbert Alblas.

Nieuw elan

Bij De Graafschap zorgen de vijf aanwinsten voor nieuw elan. Rody de Boer is de eerste doelman. Achter hem zitten de jonge talenten Nick van den Dam en Guus Vaags. Mogelijk haalt De Graafschap nog een wat meer ervaren doelman die de concurrentie aan moet gaan met De Boer.

Achterin is Julian Lelieveld de nieuwe rechtsback. Centraal achterin is Ted van de Pavert de linkspoot met Toine van Huizen of Japser van Heertum ernaast. Roland Baas heeft Jordy Tutuarima uit het elftal gespeeld als linksback.

Op het middenveld is Jesse Schuurman de verrassing. Elmo Lieftink is de nieuwe aanwinst die zonder meer speelt en voor de positie van spelverdeler is Branco van den Boomen een zekerheid.

Voorin is Ralf Seuntjens de centrale figuur als aanspeelpunt en afmaker. Daryl van Mieghem is rechtsbuiten en Danny Verbeek (foto) linksbuiten. Met Mo Hamdaoui, Joey Konings, Sven Blummel en Giannis Mystakidis is er veel achtervang voor de voorhoede. En om wat te forceren kan Seuntjens ook nog een linie terugzakken met Konings dan als spits. Ook Verbeek kan nog terugzakken naar het middenveld, waardoor er dan voorin ruimte vrij komt voor bijvoorbeeld Hamdaoui.