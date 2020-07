Jordy Bruijn: 'Het ziet er goed uit bij NEC'

"We hebben even vrij gehad, maar daarvoor hebben we ook al met deze groep getraind. Op Kevin Bukusu na dan. En Edgar Barreto en Mathias De Wolf moeten er ook nog bij komen. Als we zo blijven voetballen het hele seizoen, dan ziet het er goed uit."

NEC moet er over een maand echt staan, want dan begint de competitie. "Dat is toch leuk? Ik heb er veel zin in. We hebben nog wat oefenwedstrijden, maar het gaat wel snel nu. Ik ben al thuis in Nijmegen. Ik hoef de lekkere restaurantjes niet meer te zoeken, dat weet ik al."