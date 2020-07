Slachterijen Harderwijk en Nijkerk: grote schade als we niet tijdens offerfeest mogen slachten

Twee bedrijven uit Nijkerk en Harderwijk eisen dat ze vrijdag en zaterdag ritueel geslacht vlees warm mogen meegeven aan hun islamitische klanten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt dat tegen.

Plan van aanpak afgewezen

Slachterij Henk Worst uit Nijkerk wil vrijdag en zaterdag 800 schapen per dag slachten. Het islamitisch slachthuis Ipekci in Harderwijk wil 1000 schapen per dag slachten, meer dan voorgaande jaren. Ze krijgen hier geen toestemming voor, omdat hun plan van aanpak om tijdens het offerfeest de coronaregels na te leven is afgewezen door de NVWA. Er zijn nog zes andere slachterijen die om die reden niet in het kader van het offerfeest mogen slachten.

Doel van het kort geding is volgens de advocaat van de slachterijen om beide partijen weer aan tafel te krijgen. "Het gaat ons niet om een klinkklaar vonnis. Onze voorkeur is om met NVWA te kunnen samenwerken, zodat er vrijdag en zaterdag op een goede manier geslacht kan worden."

'Coronavoorschriften gewaarborgd'

De slachterijen zeggen hun plan van aanpak te hebben verbeterd, hoewel de deadline van de NVWA al is verstreken. "De coronavoorschriften tijdens het offerfeest zijn gewaarborgd. De medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar, alle medewerkers dragen mondkapjes en er zijn spatschermen."

Het kort geding in de rechtbank in Den Haag is nog gaande. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.

