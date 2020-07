Wat vind jij: Vind jij de geschiedenis van jouw gemeente belangrijk?

Neede heeft sinds dit weekend een eigen canon. In Natuurpark Kronenkamp wordt op 24 panelen de geschiedenis van het Achterhoekse dorp verteld. Maar hoe zit dat bij jou? Zou elke gemeente dat moeten hebben? Of heb je er helemaal niets mee en vind je dat soort tentoonstellingen maar onzin?

In Neede willen ze met de canon vooral de jeugd kennis laten maken met de geschiedenis van hun eigen dorp. Gelderland is een geschiedenisrijke provincie. Velen zien de geschiedenis toch als onderdeel van de identiteit. Het is iets waar je trots op moet zijn en het mag niet verloren gaan. Het verbindt het mensen met elkaar. Denk aan de herdenkingen rondom de Tweede Wereldoorlog en Operatie Market Garden.



Toch is er ook een groep mensen die er niet zo veel om geeft of zelfs vindt dat je vooral in het nu moet leven. Maar wat vind jij? Hecht jij waarde aan de geschiedenis in jouw gemeente? Of kan het je niet zo veel schelen en moet het verleden vooral in het verleden blijven?

