Agent raakt gewond bij coronacontrole in Wagenings café

Een politiecontrole op het naleven van de coronamaatregelen in de Wageningse horeca is afgelopen weekend uit de hand gelopen. In één van de cafés raakte een agent gewond bij de aanhouding van een bezoeker.

Twee politieagenten in burger trokken dit weekend langs de horeca in Wageningen, om te kijken of iedereen zich aan de coronaregels hield. Zo werd bekeken of mensen onderling genoeg afstand hielden en of bezoekers die samen aan tafel zaten tot hetzelfde huishouden behoorden.

Verzet bij aanhouding

Toen in de nacht van zaterdag op zondag de controle bij een van de cafés op zijn einde liep, ontstond er volgens de politie een conflict met een bezoeker. Die werd uiteindelijk met veel verzet aangehouden door de politie. Een agent liep daarbij onbekende verwondingen op.

De politie is nu op zoek naar getuigen van het incident. Wie in het café aanwezig was of op het terras zat en heeft gezien wat er is gebeurd, wordt gevraagd contact op te nemen.