Personeel Betuwe Express vreest voor baan; snel meer duidelijkheid

Per brief kreeg het personeel te horen dat hun toekomst uiterst onzeker is en dat Betuwe Express collectief ontslag aanvraagt. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk, maar dat een 'substantieel deel' van hen ontslagen wordt, is onvermijdelijk, denkt FNV'er Marijn van der Gaag.

Onderhandelen over plan

Van der Gaag behartigt de belangen van werknemers namens de vakbond. Maandag wordt hij door onder meer directeur Albert Winnemuller op de hoogte gesteld van de reorganisatieplannen. De FNV hoopt nog te kunnen onderhandelen over een sociaal plan.

"De coronacrisis valt buiten het normale ondernemersrisico. Normaal gaat het even slecht', vertelt Van der Gaag, "en daarna trekt het weer aan. Maar hoe moet dit straks? De touringcarbranche is veelal seizoenswerk en het seizoen is al bijna om. Daarna start het pas weer op in april."

En dat maakt het lastig, want Betuwe Express kan dus niet zeggen wanneer er weer hoop is op verbetering voor het touringcarbedrijf. Deze of volgende week moet meer duidelijkheid komen over het lot van de werknemers.