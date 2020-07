Nieuw systeem bevalt Vitesse-trainer Letsch wel

"Het was belangrijk om ten opzichte van de vorige oefenwedstrijd (3-3 tegen Jong FC Utrecht, red.) een nieuwe stap te zetten. Dat deden we. We hebben de nul gehouden en vijf goals gemaakt. De eerste helft was misschien niet goed, maar wel heel intensief. In de tweede helft was het oké en startten we uitstekend."

En dat deed Vitesse dus in een 4-4-2 systeem. Met een nummer '6' en een nummer '10'. Tannane speelde aanvallend, Tronstad verdedigend. "We hebben daar een hele week op getraind. En dat wilde ik goed terugzien. Daarnaast hebben we ook veel over counterpressing gesproken, dat ging goed."

'Tannane is een speciale speler'

In dit systeem ziet Letsch een belangrijke rol voor Oussama Tannane. "Hij is een hele speciale speler. Hij heeft veel aanvallende kwaliteiten. Je kunt hem alleen niet vertellen wat hij moet doen, je moet hem een beetje vrijheid geven. Maar ook weer niet teveel. Als hij achter twee spitsen speelt en er is ruimte, dan zie je dat hij echt heel veel kwaliteit heeft. We gaan zien of dit de komende weken blijft bevallen."

En niet alleen over Tannane was Letsch lovend. Ook huurling Lois Openda beviel hem. Na een invalbeurt scoorde hij twee keer en gaf hij twee assist. "Dat was absoluut een goede start. Als hij zo doorgaat de komende tijd is dat heel fijn. Hij heeft heel veel kwaliteit. Vergeet niet dat hij pas 20 is hè?".