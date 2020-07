Trainer Rogier Meijer merkt dat er weinig wordt genuild over NEC

Maar trainer Rogier Meijer merkt daar momenteel maar weinig van. "Wat ik zo om me heen hoor, zijn veel positieve geluiden. Mensen raken wel enthousiast van de spelers die we halen en hoe we dat doen. Ik vond het heerlijk om te trainen in het stadion. Het was lekker weer, het veld was nieuw en hartstikke goed. Iedereen was gretig en de mensen waren ook positief. Voor mij een perfecte zondag."

De selectie is aardig op orde, maar nog niet compleet. "Ik ben tevreden over wat we hebben staan. Twee aanwinsten waren er vandaag nog niet, Mathias De Wolf en Edgar Barreto, maar die komen er ook nog bij. Als we nu een wedstrijd zouden moeten spelen, dan heb ik wel vertrouwen in de jongens die er zijn. We gaan kijken waar we ons kunnen versterken. We hebben als linksback nu alleen Souffian El Karouani, een jonge speler waar we veel potentie in zien. En we moeten reageren als er nog spelers weggaan, dat zou voorin kunnen zijn." Frank Sturing komt niet in aanmerking voor een contract

De talenten Joep van der Sluijs en Lars Rebergen trainen nu ook mee. "Hun perspectief is dat ze meetrainen met het eerste, maar dat deden Ayman Sellouf, Cas Odenthal en Souffian El Karouani vorig jaar ook en die hebben allemaal een contract gekregen. Frank Sturing mag ook meetrainen, want achterin kunnen we nog wel wat gebruiken in de trainingen. Maar hij komt hier niet om een contract te verdienen."