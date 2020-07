'Nashville-dominee' uit Wezep predikt gewoon, ondanks protest

Paulus van Zee, lid van de Protestantse Kerk, organiseert het protest. Want in de Nashville-verklaring worden praktiserende LHBTI'ers, transseksualiteit en het homohuwelijk afgekeurd. Op de Groenmarkt, voor de kerk, verzamelden medestanders van Van Zee zich met enkele tientallen.

Volgens verslaggever Marvin Hop verliep het protest gemoedelijk. "Er werd alleen 'boe' geroepen tegen kerkgangers die de kerk binnenliepen. Er was een meterslange regenboogvlag, die door tientallen mensen werd vastgehouden. Het statement dat de demonstranten wilde maken is denk ik wel duidelijk overgekomen."

Verslaggever Marvin Hop was er live bij aanwezig. Tekst loopt daaronder verder:

'Kous leek af'

Volgens Van Zee heeft de Grote Kerk vorig jaar januari een verklaring afgegeven waarin staat dat iedereen welkom is, ongeacht geaardheid. "Daarmee leek de kous af", zegt Van Zee.

Dominee Visser wilde graag eerder komen om in gesprek te gaan met de demonstranten. Maar dit is op het laatste moment toch niet doorgegaan.

Kijk hier een video over het protest. Tekst gaat hieronder verder:

Dominee Maarten Klaassen, die ook het Nashville-document ondertekende, werd in Gorinchem al afgezegd. "Ik was in de veronderstelling: hier doen wij niet aan in Gorinchem, aan Nashville-dominees", zegt Van Zee. Maar de preek van dominee Visser kwam er zondag toch.

'Geen problemen mee'

De dienst zelf, geleid door Visser, verliep verder zonder enige incidenten. De dominee uit Wezep wilde verder vooraf niet met Omroep Gelderland in gesprek over de protestactie tegen zijn komst. De leiding van de Grote Kerk zei zelf dat de dienst niet ging over homoseksualiteit en zag daarom verder ook geen probleem in de komst van Visser.