Student Beekman zet kansen bij NEC nu op één

"Het is fijn dat ik de zekerheid nu heb dat ik erbij zit. Op het veld voetbal je gewoon en ben je daar op zich niet mee bezig. De concurrentie is groot met Barreto, Proper, De Wolf en Bruijn. Als ik bij het eerste niet genoeg minuten krijg, zou het kunnen dat ik op zaterdag bij onder-21 ga spelen. Maar ik ga voor mij kans bij het eerste. Ik heb het afgelopen half jaar bij de beloften mijn goaltjes wel meegepikt. Dat is ook mijn kwaliteit, dat ik vaak op de goede plek sta."

De middenvelder genoot van de eerste training in het stadion. "Leuk en fijn dat de supporters hun vrije zondag gebruiken om naar onze eerste training te komen kijken. Voor het eerst dat ik voor zoveel man getraind heb. Ik lees op sociale media, op Facebook en Twitter, dat de fans best wel positief gestemd zijn. Maar dat zijn wij als team ook. Je hoort altijd dat ze in Nijmegen heel kritisch zijn, maar tot op heden is het heel positief."

Maar de focus ligt niet alleen op het voetballen. "Ik studeer ook nog, ja. In Rotterdam doe ik fiscaal recht aan de universiteit. Dat is nu on line, dat was in de coronatijd ook al zo. Het gaat heel goed tot nu toe, maar voetbal staat sowieso op één."