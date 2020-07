Privécollectie met Veluwse schilderijen eindelijk te zien

De kunstverzamelaar legt uit: "Het verzamelen begon ermee dat ik zijn schilderijen mooi vond, terwijl mij opviel dat hij weinig bekendheid genoot. Anderen werden beroemd, terwijl hij ook vakbekwaam was. Omdat zijn schilderijen beter te betalen waren dan die van andere schilders, kon ik er ook een collectie van aanleggen."

Die collectie, dat is wel gelukt: door de jaren heen verzamelde Kleinmeijer ruim 120 werken van De Bruin, die de hoofdmoot van zijn brede verzameling vormen. Op die verzameling is hij trots, maar op de tentoonstelling en het bijbehorende boek dat hij schreef is hij nog trotser.

"Ik maakte een website over zijn werk en gaf weleens twee werken in bruikleen voor een tentoonstelling over schapen in het Noord-Veluws Museum. Maar ik zou zijn werk zo graag eens wat breder onder de aandacht zien."

Eigen selectie

Het Noord-Veluws Museum en Museum Soest, de sterfplaats van De Bruin, hadden daar ook oren naar, ter gelegenheid van De Bruins 150e geboortedag. Beide musea stellen een toepasselijke selectie uit de verzameling tentoon.

Schilderij van De Bruin. Foto: privécollectie Bert Kleinmeijer

De tentoonstelling in het Noord-Veluws Museum is van 11 tot en met 25 oktober te zien.

'Te heet onder de voeten'

Mogelijk speelde in de relatieve onbekendheid van zijn werk mee dat De Bruin een eenling was, die niet was aangesloten bij een stroming of een groep, vertelt Kleinmeijer.

"Hij was een hele creatieve, gedreven en gepassioneerde man, die ook wel een kort lontje had. Hij woonde nooit ergens langer dan vijf jaar, dan werd het hem weer heet onder zijn voeten."

Boer met bijbel

Een favoriet werk aanwijzen, dat vindt Kleinmeijer lastig. "Een botter in volle zee die hij schilderde, dat vind ik prachtig. Maar meer algemeen geniet ik van de diversiteit in zijn werk.

"Hij schilderde niet alleen de Veluwe en de Zuiderzee, maar ook stadsgezichten van onder meer Amsterdam en bijvoorbeeld duinlandschappen. Daarnaast maakte hij keramiek, waarvan ik een boer met een bijbel erg mooi vind."