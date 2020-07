Vitesse houdt met corona besmette Gong goed in de gaten

De met corona besmette Vitesse-speler Hilary Gong wordt goed in de gaten gehouden door de Arnhemse club. "Onze doktoren zijn heel nauw met hem in contact", zo stelt technisch directeur Johannes Spors.

De Duitser neemt voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Volendam zondagmiddag even de tijd om op de situatie in te gaan. "Het is natuurlijk vervelend voor hem dat hij positief getest is. Maar wij houden hem nauwgezet in de gaten. Niet te nauw natuurlijk", zo lacht de directeur.

Gong herstelt nu thuis van het virus. Voor Spors kwam het nieuws wel als een verrassing. Maar echt tot stress leidde het niet binnen de Arnhemse club, zo zegt hij. "Hij is na aankomst meteen geïsoleerd. Dat betekent dat hij geen teamgenoten of anderen heeft kunnen besmetten binnen de club. Dat betekent dat het protocol werkt."

Tests op club

Voor Vitesse is het nu tijd om Gong uiteindelijk weer terug op het veld te krijgen. "Vooralsnog moet hij uitzieken en krijgt hij weer een test. Is die negatief, dan doen we op de club weer verschillende tests." Tot die tijd houdt de medische staf van Vitesse hem goed in de gaten.

Het zit Gong niet mee

En dan moet Gong uiteindelijk ook eens in het geel-zwarte tenue in actie komen. Dat lukte de dure aanwinst nog niet vaak, door verschillende knieblessures. En nu komt daar het coronavirus overheen. "Dat is heel vervelend voor hem. Maar ik geloof in hem en ik weet zeker dat er een moment komt dat hij gaat spelen", stelt Spors.

