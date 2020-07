Liefde in tijden van corona: Mick en Renata na 50.000 appjes weer samen

Heel blij. Dat is Mick Janssen uit Arnhem. Heel gek is dat niet, met het vooruitzicht dat je dinsdag na vierenhalve maand je Braziliaanse geliefde weer in de armen sluit. Corona gooide de afgelopen tijd roet in het zoete eten dat liefde heet.

Sinds veertien maanden mag Mick (36) de Braziliaanse Renata (33) zijn vriendin noemen. Maar omdat reizigers van buiten de EU sinds maart niet welkom waren in ons land, moesten de twee het zonder elkaar stellen. Hij in Arnhem, zij ver weg in São Paulo. Liefde in tijden van corona dus. Veel internationale stellen overkwam hetzelfde.

Appjes

De lange afstandsrelatie was lastig, maar dankzij internet niet onmogelijk, zegt Mick. "We hebben maar liefst vijftigduizend Whatsappjes uitgewisseld. Maar je mist echt het samenzijn, het fysieke en het gevoel. Je moet iedere keer opnieuw voor elkaar blijven kiezen. "

Kloppend hart en open armen

Met ingang van maandag behoort het reisverbod tot het verleden. Onder voorwaarden mogen mensen van buiten de EU ons land weer in. Voor Renata genoeg reden om meteen op het vliegtuig naar Nederland te stappen. Mick staat dinsdagochtend om half acht op Schiphol met kloppend hart en open armen op haar te wachten.

Dik dossier

"Maar het blijft wel spannend tot het laatste moment. Of ze mee mag, of alle papieren kloppen. Ik moest een heel dik dossier aanleggen om te bewijzen dat we echt een relatie hebben, inclusief getuigenverklaringen van mijn moeder en een vriend. Het leek wel of ik een rechtszaak moest voorbereiden", zegt de in de financiële dienstverlening werkende Mick. In Brazilië is Renata werkzaam als stewardess.

Petities

Reizigers van buiten de EU moeten een gezondheidsverklaring invullen en krijgen hier het advies om een zelfquarantaine te gaan. Veel maakt Mick dat niet uit: "Ik vind het te gek dat het nu weer kan, na al die tijd. Bewegingen als Love is not Tourism en Love is Essential zijn hiervoor druk in de weer geweest met petities richting minister Grapperhaus."

Als Mick en Renata dinsdag eenmaal weer samen zijn, gaan ze daar vooral van genieten. "En we maken werk van een geregistreerd partnerschap. De aanvraag bij de gemeente Arnhem is al gedaan."