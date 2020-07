Toch 900 euro voor 'nutteloze' dahlia's in Harreveld

"We zijn heel blij met de opbrengst", zegt Remco Kampshof van de corsoclub. "In ieder geval hebben de bloemen nu nog iets van waarde gehad. En over twee weken gaan we nog een keer bloemen verkopen."

Eigenlijk zouden de dahlia's rond deze periode op de corsowagens worden gemaakt, maar nu dit niet doorgaat vanwege corona stond het kleurrijke veld er zonder verdere functie verloren bij. Maandag zou eigenlijk alles worden gemaaid zodat het land weer opnieuw gebruikt kon worden. "We gaan nu nog wel een deel maaien", vertelt Kampshof. "Maar een veel kleiner stuk. Wat blijft staan hopen we over twee weken te verkopen en zo maken we er toch nog iets van."

Bekijk hier de reportage van zaterdag, over de verkoop van de bloemen:

Zie ook: Corsodahlia's massaal verkocht om maaien te voorkomen