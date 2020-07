VIDEO | Alle stukjes spoortunnel Geldermalsen zitten op hun plek

In Geldermalsen zitten sinds dit weekend alle dertien delen van de nieuwe spoortunnel onder het station in de grond. Een huzarenstukje waarmee het omvangrijke project SpoorOmgeving Geldermalsen mooi op schema ligt. Nog één sprint tot 10 augustus en dan is de nieuwe stationsomgeving voorlopig klaar.

Zondag legden bouwvakkers de laatste hand aan spoor 1, 2 en 3 en het gloednieuwe perron 1 in Geldermalsen. De perrons worden maandagochtend samen met het middenperron weer in gebruik genomen. Dat gebeurt volgens de aangepaste dienstregeling en een tijdelijke ontsluiting van de perrons, vertelt omgevingsmanager Maud Kloprogge. "We bouwen vandaag de sporen terug en testen ze. En we maken het perron netjes in orde voor de eerste reizigers." Daarmee wordt het direct al makkelijker voor reizigers om over te stappen naar Tiel.

Het inhijsen van de tunneldelen is vastgelegd op een time-lapse video. De tekst gaat verder onder de video



Wekenlange werkzaamheden

De wekenlange werkzaamheden bij Geldermalsen zijn sinds 4 juli aan de gang. Tot 9 augustus worden het middenstuk van de stationstunnel afgebouwd, de sporen 4 tot en met 6 aangelegd, nieuwe wissels geplaatst en de bijbehorende bovenleidingen ingericht.

Toekomstig spoorverkeer

De werkzaamheden bereiden de stationsomgeving voor op toekomstig spoorverkeer. Het aantal intercity's tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven ging al van vier naar zes per uur, en dat gebeurt straks ook in beide richtingen voor het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen. Het boemeltje op de MerwedeLingelijn krijgt dan een eigen vrijliggend spoor, zodat ander treinverkeer vrij baan heeft.

Drie tunnels in Tricht

Samen met het project in Geldermalsen komen er ook nieuwe drie nieuwe tunnels in Tricht. De eerste onder de Lingedijk is inmiddels geopend. Voor de tweede, onder de Nieuwsteeg in Tricht, is afgelopen week het fundament aangelegd en zijn de damwanden geslagen. Deze tunnel wordt volgend jaar gebouwd.

Een derde tunnel, onder de Randweg is een aantal weken geleden al op zijn plek geschoven.