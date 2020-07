Jesse Schuurman wil niet nog zo'n jaar bij De Graafschap

De 22-jarige middenvelder stond in beide oefenduels deze voorbereiding aan de aftrap. Vorig seizoen begon Schuurman ook als basisspeler. "Maar toen ben ik al snel uit de basis gegaan. Dat wil ik me niet een tweede keer laten gebeuren. Het zegt wel iets dat ik nu begin. Dat is altijd lekker, maar ik moet zorgen dat ik de eerste wedstrijd van de competitie in de basis sta."

Tegen Helmond Sport won De Graafschap met 3-1, maar het was bij vlagen niet zo best. "Het is voorbereiding en we zijn op zoek naar de juiste afstemming. We zijn ook wat nieuwe dingen aan het uitproberen. Dat heeft gewoon tijd nodig. We hebben een hele goeie selectie, maar het loopt soms nog niet zoals het hoort te lopen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. We spelen voor de eerste twee plekken, promotie dus. De Graafschap hoort gewoon in de eredivisie. Het afgelopen seizoen daar kunnen we nu niks meer aan doen."

De Graafschap speelde op een lege Vijverberg. "Je wil het voor de mensen doen, voor de supporters. We mogen blij zijn dat we weer mogen voetballen, maar we missen de supporters wel, Ja."