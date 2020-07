Vitesse-speler Gong test positief op corona

Vitesse-speler Hilary Gong heeft positief getest op het COVID 19-virus. Hij is inmiddels in thuisquarantaine. Gong is de eerste speler van een Gelderse club bij wie het coronavirus is vastgesteld.

De 21-jarige aanvaller keerde afgelopen week terug uit zijn geboorteland Nigeria. Daarom onderging hij een coronatest en die viel positief uit. In afwachting van het testresultaat was Gong al in quarantaine gegaan en dat blijft voorlopig zo.

Geen contact

Hij heeft geen contact gehad met andere spelers of leden van de staf van Vitesse. Iedereen van de selectie en de staf wordt wekelijks getest, sowieso voorafgaand aan wedstrijden.

Omdat verder niemand positief is bevonden, gaat de wedstrijd van zondag tegen Volendam gewoon door. Hoe de toestand van Gong is, heeft de club vooralsnog niet bekendgemaakt.

Blessures

Hilary Gong kwam twee jaar geleden naar Vitesse. De club nam hem over van het Tsjechische AS Trencin. Zijn verblijf in Arnhem was tot nog toe weinig succesvol, want de snelle vleugelspits kampte vrijwel constant met knieblessures.