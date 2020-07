Mishandelde paarden vinden eindelijk een thuis

“De situatie was noodlijdend”, vertelt Gerrit op Radio Gelderland. “Ik had geen uitzicht op een andere plek voor de paarden.” Toch is het nu gelukt, Gerrit vond via via een stuk grond in Heelweg.

Geld nodig

Op het terrein moeten nog wel stallen en omheiningen worden gebouwd. Daarom vraagt Gerrit iedereen die iets overheeft, materiaal of stallen die niet gebruikt worden, contact met hem op te nemen via Gelderland Helpt.

In december 2019 hoorde Gerrit dat er geen plek meer was voor de paarden in een stal in Harreveld. Dankzij een uitzending van Gelderland Helpt werd in mei een tijdelijke oplossing gevonden: de paarden konden op verschillende plekken in het land worden ondergebracht. Maar die oplossing is verre van ideaal.

'Einde aan overlevingssituatie'

Gerrit: "Ik ben eigenlijk veel te druk, merk ik. Ik rijd overdag meer dan 70 kilometer, alleen om de paarden te verzorgen. Eigenlijk heb ik te weinig hulp daarbij en krijgen de paarden te weinig aandacht. Dat werkt tegen. Het is een overlevingssituatie en het is heel fijn dat daar een einde aan komt."

De paarden worden op 1 september met elkaar herenigd in Heelweg. “Het is een serene plek, ik denk dat we ons daar enorm thuis gaan voelen.”

